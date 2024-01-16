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Mudanya'da Yunus Balıklarının Deniz Gösterisi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu. Yunus balıkları suda uzun süre oyunlar oynadıktan sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yunus balıkları denizde gösteri yaptı.

Mudanya ilçesinde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu. Yürüyüş bandına çok yakın mesafelere kadar gelen yunus balıkları suda uzun süre oyunlar oynadı. Zaman zaman suyun üzerine çıkan yunus balıkları bir süre sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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