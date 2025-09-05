Bilecik'in İnhisar ilçesine Kaymakam vekili olarak atanan Mücahit Ünal göreve başlarken, önemli projelere imza atacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Atama Kararnamesi ile Eskişehir Valiliğinde 113. Dönem Kaymakam Adayı olarak görev yapan Mücahit Ünal, İnhisar Kaymakam Vekili olarak atandı. Göreve başlayan Ünal, İnhisar'da kamu kurumları ve vatandaşlarla iş birliği içerisinde çalışmayı planlayarak, ilçenin sosyal ve ekonomik açıdan daha ileriye taşınması için önemli projelere imza atması bekleniyor. - BİLECİK