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Muay Thai Türkiye Finalleri'nde Başarı Gösteren Sporcular, Kaymakamı Ziyaret Etti

Muay Thai Türkiye Finalleri'nde Başarı Gösteren Sporcular, Kaymakamı Ziyaret Etti
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Okullar Arası Gençler A-B Muay Thai Türkiye Finalleri'nde Adıyaman ve Besni'yi temsil eden sporcular, 5 madalya kazanarak Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Partal, spora ve sporcuya destek vereceğini vurguladı.

Okullar Arası Gençler A-B Muay Thai Türkiye Finalleri'nde Adıyaman'ı ve Besni'yi başarıyla temsil eden sporcular, Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ı makamında ziyaret etti.

Bolu'da, 27 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Okullar Arası Gençler A-B Muay Thai Türkiye Finalleri'nde Adıyaman'ı ve Besni'yi başarıyla temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle ilçeye büyük gurur yaşattı. Toplamda 5 madalya kazanan başarılı sporcular, antrenörleri Serdar Meşen eşliğinde Besni Kaymakamı Çağlar Partal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel ile sporcuların öğrenim gördüğü okulların idarecileri de katıldı. Kaymakam Partal, sporcuların azmi ve başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spora ve sporcuya verilen desteğin devam edeceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Partal, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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