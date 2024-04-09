Motosiklet Sevdalıları Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ulaştırdı

Türkiye Motosiklet Sevdalıları Afyonkarahisar Temsilciliği üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Ramazan ayında 111 ihtiyaç sahibini belirleyerek yardım çeki ulaştırdı.

Türkiye Motosiklet Sevdalıları Afyonkarahisar Temsilciliği üyeleri bu sefer Afyonkarahisar'da yaşayan ihtiyaç sahibi aileleri için kolları sıvadı. Grup, yardım severlerden ve kendi aralarında topladığı 44 bin 300 TL'ye iftardan sonra ailelere ulaştırdı. Pms_afyon Instagram hesabı üzerinden haberleşerek harekete geçen grup, bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesiyle yardımlarda bulundu. Türkiye Motosiklet Sevdalıları Afyonkarahisar Temsilcisi Hüseyin Akçeken, kendilerine destek veren tüm hayır severlere teşekkür ederek, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR