Motorlu Taşıtlar Vergisi İçin Son Gün 31 Ocak

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme süresinde son haftaya girildi.

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme süresi için son haftaya girildiğini ifade ederek, süresinin 31 Ocak Cuma günü son bulduğunu söyledi. Gecikme zammı oranının aylık yüzde 4,5 a çıkarıldığını ve gecikilen her gün için gecikme zammı hesaplandığını hatırlatan Serdar, vatandaşların süresi içerisinde ödeme yapmasının önemine işaret etti. Serdar, ödemelerin dijital vergi dairesinden veya GİB Mobil uygulamasından, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine yapılabileceğini sözlerine ekledi. - ZONGULDAK