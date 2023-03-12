Minikler, eserlerini depremzedeler için üretti

Minikler yaptıkları eserleri satıp deprem bölgesine destek sağlayacak

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1.sınıf öğrencileri tuval çalışmalarını satarak deprem bölgesindeki öğrencilere gönderecekler.

17 Eylül İlkokulu 1-F sınıfı öğrencileri, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında ünlü ressamın resimlerini resmederek hayatını öğrenmeye çalıştırlar ve yaptıkları resimleri satarak deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak amaçlandı.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında "Sanatla Büyüyorum" Projesi kapsamında sınıf öğretmeni Deniz Altıntaş ve Resim Öğretmeni Ezgi Hoşgör rehberliğinde ünlü ressam Van Gogh'u tanıdılar. Van Gogh'un hayatını ve eserlerini öğrendiler. Öğrenciler, Van Gogh'un ünlü eseri "Ayçiçeklerini" tual üzerinde çalışma yaptılar. 1/F Sınıfı öğrencilerinin yapmış oldukları çalışmalar satışa çıkarılacak. Elde edilen gelirleri deprem bölgesindeki arkadaşlarına gönderecekler.

Öğrencilerin çalışmaları 17 Eylül İlkokulu giriş katında sergileniyor.

Sınıf Öğretmenleri Deniz Altıntaş, "Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında, "Sanatla Büyüyorum" projemizin etkinliğinde birtakım faaliyetler yürütüyoruz. Resim öğretmeni Ezgi Hoşgör rehberliğinde ünlü ressam Van Gogh'un ayçiçekleri eserini öğrencilerim çalıştı. Yapmış olduğumuz çalışmaları okulumuzun giriş katında sergiledik. Bu çalışma ile ünlü ressamın hayatını öğrenciler hem sanatsal anlamda çok farklı teknikler öğreniyorlar hem de bu çalışma sonrası yapılan eserleri satışa çıkartacağız. Elde ettikleri gelirlerle deprem bölgesindeki arkadaşlarımıza gönderecekler. Bizlerde hem duyarlı nesiller yetiştirmek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Resim Öğretmeni Ezgi Hoşgör rehberliğinde ünlü ressam Van Gogh'u tanıdılar. Çok güzel bir faaliyet oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.