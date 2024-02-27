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Milli kayakçı Seher Kaçmaz 9 madalya kazandı

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde yetişen milli kayakçı Seher Kaçmaz, katıldığı son 4 yarışta 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kaçmaz, hedefinin 2026'da İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek olan olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde yetişen milli kayakçı Seher Kaçmaz, katıldığı son 4 yarışta 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Antrenör Erhan Dursun ile birlikte yarışmalara hazırlanan Kaçmaz, Lübnan'da düzenlenen FIS Kupası'nda 3 altın, Bolu'da düzenlenen 2. Etap Yarışmaları'nda 1 altın, 1 gümüş, Bolu'da düzenlenen FIS Kupası Yarışmaları'nda 2 bronz ve Erzurum'da düzenlenen Üniversite Türkiye Şampiyonası'nda ise 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, başarılı milli sporcuyu makamında ağırlayarak, tebrik etti. Din, Kaçmaz'ın gösterdiği performansla hem Ağrı'yı hem de Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "Seher, çok çalışkan ve azimli bir sporcu. Katıldığı her yarışta madalya kazanarak, bizleri sevindiriyor. İnşallah bundan sonra daha büyük başarılar ve madalyalar kazanır. Kendisine bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum." dedi.

Milli sporcu Kaçmaz da, hedefinin 2026'da İtalya'nın Milano kentinde düzenlenecek olan olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi. Kaçmaz, "Gittiğim tüm yarışmalarda derecelerim var. Bu da benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Hedefim 2026 olimpiyatlarına katılmak ve bayrağımı en yüksek yerlerde dalgalandırmak. Bu yolda bana destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve antrenör Erhan Dursun da hazır bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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