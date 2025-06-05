Milletvekili Akay'dan Kurban Bayramı mesajı

Milletvekili Akay'dan Kurban Bayramı mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların dayanışma, adalet ve birlikte yaşama kültürünü hatırlattığını belirtti.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların dayanışma, adalet ve birlikte yaşama kültürünü hatırlattığını belirtti.

Akay, yazılı açıklamasında, bayramların yalnızca dini bir vecibe olmanın ötesinde toplumsal birlikteliği ve adil bir düzenin önemini vurguladığını ifade etti.

Türkiye'nin bayrama ağırlaşan ekonomik şartlar ve adalet krizleri içinde girdiğini savunan Akay, "İktidarın yanlış politikalarıyla büyüyen ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşımızı temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirdi. Yoksulluk artık sadece rakamlarda değil, sofralarda, sokaklarda, çocuklarımızın gözlerinde." ifadelerini kullandı.

Kaynakların adil dağıtılmadığını, liyakatin yerini sadakatin aldığını ileri süren Akay, halkın refaha ulaşamamasının en büyük adaletsizlik olduğunu belirtti.

Milletin dayanışma ruhuna ve değişim iradesine vurgu yapan Akay, şunları kaydetti:

"Bu toprakların insanları olarak umutsuzluğa yer bırakmayacak kadar güçlü, fedakar ve dirençliyiz. Bu bayramda bir kez daha umutlarımızı yeşertiyoruz. Dayanışma bizim gücümüzdür, değişim ise elimizdedir. Milletimizle birlikte omuz omuza vererek ülkemizi yeniden adaletin, refahın ve huzurun hakim olduğu yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle, vatan uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor; bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Arda Turan'ın koltuğuna Selçuk Şahin geçti

Eyüpspor'dan büyük sürpriz! İşte Arda'nın yerine geçen isim
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.