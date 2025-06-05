Milletvekili Akay'dan Kurban Bayramı mesajı

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların dayanışma, adalet ve birlikte yaşama kültürünü hatırlattığını belirtti.

Akay, yazılı açıklamasında, bayramların yalnızca dini bir vecibe olmanın ötesinde toplumsal birlikteliği ve adil bir düzenin önemini vurguladığını ifade etti.

Türkiye'nin bayrama ağırlaşan ekonomik şartlar ve adalet krizleri içinde girdiğini savunan Akay, "İktidarın yanlış politikalarıyla büyüyen ekonomik kriz, milyonlarca yurttaşımızı temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirdi. Yoksulluk artık sadece rakamlarda değil, sofralarda, sokaklarda, çocuklarımızın gözlerinde." ifadelerini kullandı.

Kaynakların adil dağıtılmadığını, liyakatin yerini sadakatin aldığını ileri süren Akay, halkın refaha ulaşamamasının en büyük adaletsizlik olduğunu belirtti.

Milletin dayanışma ruhuna ve değişim iradesine vurgu yapan Akay, şunları kaydetti:

"Bu toprakların insanları olarak umutsuzluğa yer bırakmayacak kadar güçlü, fedakar ve dirençliyiz. Bu bayramda bir kez daha umutlarımızı yeşertiyoruz. Dayanışma bizim gücümüzdür, değişim ise elimizdedir. Milletimizle birlikte omuz omuza vererek ülkemizi yeniden adaletin, refahın ve huzurun hakim olduğu yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle, vatan uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor; bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum." - KARABÜK