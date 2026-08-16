Milas Pazarı'nda Ekonomik Kriz: 'Hiçbir Şey Eskisi Gibi Değil'

(MUĞLA) - Milas'ın Ören Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda alıcılar ve satıcılar, ekonomik koşulların günlük yaşam üzerindeki etkilerini anlattı. Bir üretici, "Eskiden zeytinyağı sata sata kollarım, zeytin toplaya toplaya ellerim mahvolurdu. Şimdi hiç... Getiriyorum, götürüyorum. Bir kilo, iki kilo yağ satıyorum. Hiçbir şey eskisi gibi değil" dedi.

Ekonominin iyi olmadığını belirten bir vatandaş, Türkiye'nin ağır sanayiye yöneldiğini ancak halkın geçinmekte zorlandığını söyledi. Emekli olduğunu ve 27 bin lira maaş aldığını belirten vatandaş, "Ekonomi düzgün değil. Her şey ağır sanayiye yatırılıyor. Halk gariban, zor geçiniyor. Ben emekliyim, 27 bin lira maaş alıyorum. Normalde yetmez ama ben yurt dışından da emekliyim" dedi.

Almanya'dan gelen bir başka yurttaş da Türkiye'deki gıda fiyatlarının da karşılaştırılamayacağını ifade ederek, "Orada yiyecek herkesin alacağı fiyatlarda. Bir aileyi doyurmak için burada çok para lazım. Ayakkabıya, elbiseye girmiyorum. Yalnız yiyecekten burada istifa eder millet, karnını doyurmak isterse. Yazık, üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

"İNCİR PAHALI DEĞİL, İNSANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞÜK"

İncir satan bir esnaf da, "İncir fiyatları iyi. İncir 150 lira ama millette para yok. Kırsal kesimde yaşayan insanlar alamıyor. adamın alım gücü yok. incir pahalı mı 150 lira? Yetmiyor, emekli maaşıyla nasıl geçinecek insan? 30 kilo inciri toplamak için birisi 2-3 bin lira para ister. Topluyorsun, pazara getiriyorsun, maliyeti bu işte. Çiftçinin ürettiği hiçbir şey değerinden satılmıyor. İnsanların alım gücünü yükseltecekler biraz. İnsanlar geçinemiyor, çok zor durumda. İncir pahalı değil ama insanların alım gücü düşük olduğu için pahalı geliyor" diye konuştu.

"MALİYETLER YÜKSEK"

Kıbrıs'ta ziraat mühendisliği öğrenimi gören bir genç ise, "Gübre 1500- 2 bin lira. Hayvan bakıyoruz, yemleri 800-900 lira. İşin içinden çıkılmıyor. Müşteriye 'Şu fiyat' dediğinde alamıyor bütçesi olmadığı için. Çiftçiye gübre, yem veya mazot desteği odlsa daha iyi olur. Biz de rahatlasak daha uyguna veririz" dedi.

Ayrıca iki ülke arasındaki yaşam farkında dikkat çekerek, "Kıbrıs'ta meyve ve sebze pahalı ama yaşam kalitesi daha farklı. Hafta sonu herkes bir yerlere gidebiliyor, kahvaltıya veya kafeye rahatça oturabiliyor. Burada ise biraz zor. İnsanlar düşünüyor. Milas'tan geliyorlar, yiyeceklerini evden getirmek zorunda kalıyor. Buradaki her şeye parası yetmiyor. Alıcı için de zor, satıcı için de zor. Normalde alıcı yok" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN İYİYDİK"

Pazar esnafı, satışların geçmiş yıllara göre ciddi şekilde düştüğünü ifade ederek, "Eskiden daha iyiydik, şimdi daha kötüyüz. Eskiden zeytinyağı sata sata kollarım, zeytin toplaya toplaya ellerim mahvolurdu. Şimdi hiç... Getiriyorum, götürüyorum. Bir kilo, iki kilo yağ satıyorum; onu da satamıyorum. Hiçbir şey eskisi gibi değil" ifadelerini kullandı.

Evde meyve ve sebzeleri işleyerek reçel, sirke ve turşu yaptığını belirten bir üretici ise katma değer yaratmaya çalıştığını söyledi. Emekli olduğunu ve kirada yaşadığını belirten üretici, "Geçinemediğim için bu işleri yapıyorum, evde üretim yapıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA