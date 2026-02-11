Haberler

Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu'ndan Migros Depo İşçilerine Destek Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te Emek ve Demokrasi Platformu, işten atılan Migros depo işçilerinin işe iadesi ve sendikal baskıların sona erdirilmesi için eylem yaptı. Avukat Sevgül Özdemir, işçilerin insanca yaşam mücadelesinin arkasında durduklarını vurguladı.

(GAZİANTEP) - Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu işten atılan Migros depo işçilerinin işe iadesini ve sendikal baskıların sona erdirilmesini istedi.

Gaziantep Atatürk Bulvarı'nda bulunan Migros Jet önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Migros depo işçilerinin yürüttüğü eyleme destek verdi.

Platform adına açıklamayı avukat Sevgül Özdemir okudu. Özdemir, Türkiye'nin dört bir yanında Migros depolarında çalışan işçilerin düşük ücret, güvencesiz çalışma koşulları ve ağır vergi yüküne karşı mücadele ettiğini belirterek, direnişin yalnızca ücret artışı talebi değil, insanca yaşam mücadelesi olduğunu söyledi.

Migros'un uzun yıllar taşeron sistemiyle işçileri güvencesiz çalışmaya zorladığını ifade eden Özdemir, işçilere düşük ücret dayatıldığını, banka promosyonlarının ödenmediğini ve vergi yükünün çalışanların sırtına yüklendiğini belirtti. İşçilerin biriken tepkisinin açığa çıktığını kaydeden Özdemir, "Migros depo işçileri, Türkiye'de milyonlarca emekçinin sürüklendiği sefalet düzenine karşı direndi" dedi.

Özdemir, Migros yönetiminin işçilerin sendika seçme hakkını engellemek için işkolu değişikliği gibi uygulamalara başvurduğunu savundu.

"Migros Depo işçilerinin talepleri, insanca çalışma koşulları isteyen milyonlarca işçinin talebidir" diyen Özdemir, direnişe öncülük eden sendikanın muhatap alınmasını, işten atılan işçilerin derhal işe iade edilmesini, işçiler üzerindeki sendikal baskıların sona ermesini ve eylem yasaklarının kaldırılmasını istediklerini bildirdi."

Kaynak: ANKA / Yerel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Beğeni yağmuruna tutuldu! Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Paris'te

Sevgilisiyle birlikte paylaşım yaptı, beğeni yağmuruna tutuldu
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu

AK Partili isimden atama kararına çarpıcı yorum: Bu ilk kez oluyor
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama