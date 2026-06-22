Haberler

Mardin'de Süryani Futbol Turnuvası Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 30. Turabdin Süryani Futbol Turnuvası final maçı ve ödül töreniyle tamamlandı. Midyatspor şampiyon oldu.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen geleneksel Turabdin Süryani Futbol Turnuvası, final karşılaşması ve ödül töreniyle sona erdi.

Midyat ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Turabdin Süryani Futbol Turnuvası sona erdi. Turabdin Futbol Komitesi ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvanın finalinde Midyatspor ile Arkah Mor Malke karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi kazanan Midyatspor, turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvayı Arkah Mor Afrem ikinci sırada tamamlarken, Midyat Mor Barsavmo'yu mağlup eden Mardin Kurkmo ise üçüncü oldu.

Final müsabakasını bölge din adamları, Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker, çok sayıda davetli ile Midyat, çevre köyler ve Mardin'den gelen vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Maçın ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupaları, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timoteos Samuel Aktaş tarafından takdim edildi. Turnuva yönetimi, sporculara ve destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Dünyanın konuştuğu kaleci Neuer'i bile silip attı

Neuer'i bile solladı!
Muslera Dünya Kupası'nda kötü anlamda tarihe geçti

Adını tarihe yazdırdı! Ama çok kötü anlamda
Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Su diye kafasına dikti! 3 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor