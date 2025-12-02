Rusya'dan Gürcistan'a gitmekteyken saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi, Sinop açıklarına ulaştı.

Uluslararası sularda 80 mil açıkta saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" gemisi, kıyıya gelmek için hareket etti. Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin eskortluk ettiği gemi, Sinop açıklarına ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir" ifadelerine yer verilmişti. - SİNOP