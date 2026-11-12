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MİAD Malatya Şubesi, Vali Seddar Yavuz’un katılımıyla yönetim kurulu toplantısı yaptı

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MİAD Malatya Şubesi, Vali Seddar Yavuz’un katılımıyla yönetim kurulu toplantısı yaptı
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MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Malatya Valisi Seddar Yavuz’un katılımıyla yönetim kurulu toplantısı yapıldığını bildirdi. Budak, toplantıda deprem sonrası toparlanma, yatırımlar ve sanayicilerin gelişiminin ele alındığını aktardı.

MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un katılımıyla yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, deprem sonrası toparlanma süreci, yatırımlar ve sanayicilerin gelişimine yönelik konuların ele alındığını bildirdi.

MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, yaptığı açıklamada, Malatya'nın geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Vali Seddar Yavuz'un deprem sürecinde Malatya'ya ve sanayicilere verdiği desteğin şehrin yeniden ayağa kalkma mücadelesinde önemli bir moral kaynağı olduğunu kaydeden Budak, toplantıda deprem sonrası toparlanma süreci, Malatya'ya yönelik yatırımların hızlandırılması, sanayicilerin gelişimi ve ortak hedefler üzerine istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Budak, toplantıya katılımı ve katkılarından dolayı Vali Yavuz'a teşekkür ederek, MİAD yönetim kurulu üyelerine de şükranlarını sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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