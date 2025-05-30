MHP Samsun İl Başkanı Bahçeli'ye Samsunspor Forması Hediye Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, Samsunspor forması hediye etti.

İl Başkanı Burhan Mucur, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye Ankara'daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Samsunspor'un futbolcuları tarafından imzalanan özel forma, İl Başkanı Burhan Mucur tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Burhan Mucur, "Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye, Samsunsporlu futbolcularımızın imzaladığı formayı takdim ettik. Genel Başkanımız, tüm Samsunlu hemşerilerimize selamlarını ilettiler. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e Cenab-ı Allah'tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ederiz. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bayramını tebrik etti.

Genel Başkan Bahçeli ise tüm Samsunluların Kurban Bayramı'nı kutladığını iletti. - SAMSUN