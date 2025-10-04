MHP'li Baki Ersoy'dan Kayserispor'a Destek Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor ile ilgili bazı basın organları vasıtasıyla algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek, "Namusu aldığı harçlık kadar tetikçi yazarların sipariş yazılarını kendilerine hatırlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Ersoy, Kayserispor ile ilgili yapılması gereken her şeyin yapılacağını söyleyerek, "Kıymetli Kayserispor taraftarlarımızdan yoğun gelen mesajlardan sonra bir açıklama yapma gereği duydum. Kayserispor ile alakalı ne gerekiyorsa benim olduğum yerde yapılır ve yapılacaktır bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ancak yaşanan durumlar karşısında da biraz bekleyerek izlemenin leş bekleyen çakalların ortaya çıkma süreci gibi keyifli olduğunu da görüyorum ama bu çakallara hadi buyurun denildiğinde de kaçacak yer aradıklarını da tecrübe ile sabit biliyorum. Neyse son 6 sezondur nelerin nasıl yaşandığını net gördüğüm için bazı hususların altını çizmek istiyorum. Bu kulübü hırsızlara rağmen buralara kadar getiren emeğe saygı duyulmalı, bu kadar borçtan ve 1 TL şu anda dahil geliri olmayan, gelirlerinin tamamı temlik ve borçlara giden kulübümüzü önümüzdeki 1 yıl içerisinde kendi gelirleri ile ayakta kalabilecek bir yapıya getirecek bu yönetim unutulmamalıdır. Bu sezonda geçmişteki gibi yüksek bonservis bedelleri ödenebilirdi,3-5 yıllık saçma sapan sözleşmelerde imzalanabilirdi, ancak bunlar kulübe geçmişte olduğu gibi ihanet olurdu. Kaldı ki şu anda bu ligde bu maliyetler ile karakterli bir oyuncu grubumuz olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon bu kulüp düştü diye bırakıp gidenlerin, hadi inşallah düşer diye el ovuşturanların, bu sezonda dışarıdan yine gazel okumaya devam edenlerin sonu yine hüsran olacaktır. Kaldı ki bunlar bizim olduğumuz yere giremezler" dedi.

"Namusu aldığı harçlık kadar tetikçi yazarlar"

Bazı basın yayın organlarında Kayserispor ile ilgili algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Ersoy, "Bazı basın organlarında ise kasıtlı yapılan algı operasyonlarını da dikkatle izliyorum. Namusu aldığı harçlık kadar olan bazı tetikçi yazarların harçlık aldığı kişilerden talimat aldıklarını görememek aptallık olur, ancak şunu bilsinler ki hepsini yakinen tanıyoruz ve bunların derdinin Kayserispor değil ceplerine koyacakları gündelikçi rakamı olduğunu biliyor, bir gün bu sipariş yazılarını kendilerine hatırlatacağız. Gerçekten Kayserispor ile alakalı yapıcı ve eleştirel fikir beyan eden tüm namus sahibi gazeteci dostlarımız başımızın tacıdır, bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Kıymetli Kayserispor taraftarlarımız, şunu bilin ki Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve yönetimi son 1 yılda büyük fedakarlık yaparak,1 TL gelir olmaksızın bizlerinde desteği ile yaklaşık 500 milyon TL borç ödemiştir. Borçsuz ve sürdürülebilir bir Kayserispor için yapısal önlemler alınmıştır, alınmaya devam edecektir. Bu kulüp bize sadece bu sezonda değil, sonsuza kadar sevdamız olarak lazımdır. Günlük düşünmeden, gündelikçilerin ve klavye dümencilerinin geçmişteki gibi dümen sularına girmeden yolumuza emin adımlar ile devam edeceğiz. Herkes rahat olsun ki düştü kulüp diye düşünüp bırakıp kaçanlara, kulüpten zengin olup çalanlara, inancını yitirip sinenlere, dışarıdan gazel okuyanlara inat dün ne yaptıysak, elimizden ne geldiyse yine daha fazlasını yapacağız. Biz buralara yılmadan, yıkılmadan geldik, yolumuza devam edeceğiz. Başta büyük Kapalı Kale taraftar grubumuzdaki kardeşlerim olmak üzere tüm Kayserispor sevdalılarına saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ