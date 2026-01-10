Haberler

Metin Şişman Gazeteciler Gününü unutmadı

Düzce'de Yekta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şişman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri unutmadı ve önemli mesajlar paylaştı.

İş insanı Metin Şişman Gazeteciler Gününü unutmadı. Şişman mesaj yayımlayarak gazetecilerin gününü kutladı.

Düzce'de yaptığı farklı ve modern mimari yapılarla şehrin mimarisine farklı boyut kazandıran başarılı Yekta İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şişman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günüde mesleğini zor şartlar altında yapmaya çalışan gazetecileri unutmadı. Kutlama mesajı yayınlayan Şişman; mesleğini gece gündüz demeden yapmaya çalışan gazetecilerin günün kutlayarak şu ifadelere yer verdi, "Basın; demokrasinin güçlenmesi, toplumsal bilincin gelişmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Halkın haber alma hakkını gözeterek, etik ilkeler ve tarafsızlık anlayışıyla görev yapan basın mensuplarımız, zor şartlar altında, zaman ve mekan mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle çalışmaktadır. Gazeteciler aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik hayatının gelişmesine de önemli katkılar sunmaktadır. Toplumun her alandaki gelişimini ve dinamizmini kamuoyuna aktaran basın mensuplarının emeği her türlü takdirin üzerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle; meslek ilkelerinden ödün vermeden fedakarca görev yapan tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle ebediyete intihal eden basın mensuplarına ise Allah'tan rahmet, tüm gazetecilere sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir çalışma hayatı, diliyorum." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
