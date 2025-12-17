Haberler

Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Büyükbeyhan: Üç Yıllık Toplu Sözleşme Kesinlikle Kabul Edebileceğimiz Bir Şey Değil

Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Recai Büyükbeyhan, MESS'in toplu iş sözleşmesi teklifi ile ilgili olarak Bilecik'te açıklamalarda bulundu. İlk 6 ay için önerilen rakamı kabul etmediklerini vurgulayan Büyükbeyhan, üç yıllık sözleşmeye de karşı olduklarını belirtti.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Recai Büyükbeyhan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile devam eden toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin Bilecik'te örgütlü oldukları Demisaş Fabrikası'nda açıklama yaptı. Büyükbeyhan, "MESS'in yapmış olduğu teklif, ilk 6 ay için bizim kabul edebileceğimiz bir rakam değil" dedi.

Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Recai Büyükbeyhan,  MESS ile devam eden toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin Bilecik'te örgütlü oldukları Demisaş Fabrikası'nda açıklama yaptı. Büyükbeyhan, şunları ifade etti:

"2025-2027 Toplu İş Sözleşme görüşmeleri, 13 Ekim yasal süre ile 60 günlük süre başlamış oldu. Bu esnada beş görüşme yapıldı. 8 Aralık'ta 60 günlük süre doldu ve uyuşmazlık oldu. Şu anda uyuşmazlık raporunun gelmesini bekliyoruz. Uyuşmazlık raporu geldikten sonra ikinci 60 gün başlayacak. İkinci 60 gün yasal sürede grev ve uygulama kararlarımız da devreye girecektir.

MESS'in yapmış olduğu teklif, ilk 6 ay için bizim kabul edebileceğimiz bir rakam değil. Bunun yanı sıra, 3 yıllık bir toplu sözleşme ve fiili çalışmada ikramiyelerin ödenmesi; hafta tatili, resmi tatiller gibi durumlarda ikramiyelerin ödenmemesini istiyorlar. Biz esnek çalışmalara kesinlikle izin vermeyiz. Üç yıllık toplu sözleşme bizim kırmızı çizgimiz. Kesinlikle üç yıllık toplu sözleşmeye müsaade etmeyeceğiz. 2014-2017'de üç yıllık toplu sözleşme imzandı, diğer sendikalar tarafından. Biz bu toplu sözleşmenin altına imza atmadık. Grev kararları alarak işyerlerimizde grevlere çıktık. Üç yıllık olan toplu sözleşme kesinlikle kabul edebileceğimiz bir şey değildir."

Kaynak: ANKA / Yerel
