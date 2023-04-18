Mersin'de 9 bin 61 güvenlik personeli seçimde görev alacak

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "İlimiz genelinde 1 milyon 378 bin 408 vatandaşımız oy kullanacaktır.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "İlimiz genelinde 1 milyon 378 bin 408 vatandaşımız oy kullanacaktır. Oy verme işlemi 935 binada kurulacak olan 4 bin 149 sandıkta gerçekleşecektir. Seçim günü il genelinde 9 bin 61 güvenlik personeli görev alacak" dedi.

Vali Pehlivan başkanlığında Valilik toplantı salonunda, güvenliği ve bayram tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek katıldı. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin yapılacağını hatırlattı.

Seçime ilişkin takvimin Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığını kaydeden Pehlivan, "Anayasamızın 79'uncu maddesi ile seçimlerin başlamasından sona ermesine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra ortaya çıkabilecek bütün şikayetleri ve itirazları değerlendirme ve karara bağlama yetkisi ve görevi Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiş, Yüksek Seçim Kurulu da bu görevi ilgili kanun ve mevzuatlara uygun olarak İl ve İlçe Seçim Kurulları vasıtasıyla yürütmektedir. Seçim ile ilgili mevzuat hükümleri idareye de bir takım görevler tevdi etmektedir. Seçim güvenliği ve buna yönelik tedbirler seçim öncesi, oy verme günü ve sonrası olmak üzere üç ayrı başlıkta ele alınmaktadır. Bu bağlamda idarenin genel olarak vazifesi, seçim takviminin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve sonuçlandırılması için Seçim Kurulları ile irtibat halinde olarak sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi adına güvenlik, personel, araç, gereç ve benzeri konularda gerekli desteği vermek suretiyle vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı şekilde, herhangi bir aksaklığa, herhangi bir güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır" diye konuştu.

"Seçimde 9 bin 61 güvenlik personeli görev alacak"

Mersin genelinde 1 milyon 378 bin 408 vatandaşın oy kullanacağını vurgulayan Pehlivan, "Oy verme işlemi 935 binada kurulacak olan 4 bin 149 sandıkta gerçekleşecektir. Seçim günü, 6 bin 377 İl Emniyet Müdürlüğü, 2 bin 589 İl Jandarma Komutanlığı ve 95 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olmak üzere 9 bin 61 güvenlik personelimiz bin 565 araç ile görev alacaktır. Hava araçlarımız, gemilerimiz, botlarımız, motorize ekiplerimiz alınan güvenlik tedbirlerine yardımcı olacaktır. Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi (GAMER) birimlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz bütün güvenlik kamera sistemlerimizle entegre şekilde bu süreci takip edecektir. Gerek hassas kişi ve yerlerin gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması gerek kampanya dönemindeki güvenlik hususlarının takibi gerekse ihtimal provakotif

eylemlere ilişkin olarak ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasite ile görevi başında bulunacaktır" şeklinde konuştu.

"Tüm personele seçim güvenliği eğitimi verildi"

Görev alacak tüm personele seçim güvenliği eğitimi eğitimi verildiğinin altını çizen Pehlivan, "Seçim sürecini takip etmek maksadıyla GAMER bünyesinde Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. GAMER 7/24 esaslı faaliyet göstermektedir. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, il merkezi ve 13 ilçemizde seçim harekat merkezleri oluşturulmuştur. Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinden (KGYS) gerektiği şekilde faydalanılmaktadır. Siyasi parti binaları ve seçim bürolarında gerekli emniyet tedbirleri planlanmıştır.Siyasi parti temsilcilerinin yapmış olduğu açık ve kapalı yer toplantılarında gereken tedbirler alınmaktadır. Oy pusulalarının dağıtımı sırasında ilçe seçim kurullarının bulunduğu Adliye binalarında 24 saat esasına göre emniyet tedbirleri alınacaktır" ifadelerini kullandı.

"Umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak"

Sandıkların konulduğu bina ve yapıların dış çevresinde yeteri kadar güvenlik kuvvetinin bulunacağına değinen Pehlivan, "Seçim güvenliğine yönelik sandık alanlarında kamera sistemlerinin çalışır halde bulundurulması sağlanacak ve elektrik kesintilerine karşı gerekli önlemler alınacaktır. Oy verme işlemlerinin özgür ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, sandığın konulduğu bina ve yapıya açılan yollar önceden kontrol edilecek, toplumsal olaylara mahal verilmeyecek, asayiş ve güvenliği etkilemesi muhtemel bütün olumsuzluklara karşı tedbir alınacak, vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecektir. Genel asayiş ve emniyeti muhafaza etmekle görevli olanlar dışındakilerin ruhsatlı dahi olsa silah taşınması yasak olduğundan, bu konuda gerekli yasal takip ve kontroller yapılacaktır. Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak, eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilerek, 298 sayılı Kanunu'nun 79. maddesi titizlikle uygulanacaktır"diyerek sözlerini sürdürdü.

" Mersin'de seçime ilişik bütün tedbirler alınmıştır"

Seçim sonrası içinde tedbirlerin alındığını dile getiren Pehlivan, "Sandık kurulunca hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührünün sandık kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi için gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Güzergahlarda gerekli trafik tedbirleri alınarak yolun sürekli trafiğe açık olması sağlanacaktır. Oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binalarda gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binalarda çevre aydınlatması ve kamera sistemlerinin çalışır vaziyette olması için gerekli tedbirler alınacaktır. Seçim takvimi başladıktan bugüne Yüksek Seçim Kurulunun kararları, tebliğleri, talimatları takip edilmekte, sorumlu birimler ve personeli bilgilendirilmekte, uygulamalar bu doğrultuda yapılmaktadır. Bu bağlamda Mersin ilimizde seçime sürecine ilişkin bütün tedbirleri aldığımızı, gerekli araç ve personel görevlendirmesini yaptığımızı bir kere daha ifade ediyor, huzur ve esenlik içinde bir seçim sürecinin yaşanması diliyorum"diye kaydetti.

Vali Pehlivan, Ramazan Bayramı ile ilgile de gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı. - MERSİN