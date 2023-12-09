Mersin Büyükşehir Belediyesi, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni Aldı

Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) gelen uzmanlar tarafından tetkike tabi tutulan Mersin Büyükşehir Belediyesi, TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini ilk tetkikte aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışmakta olduğu 4 yönetim sistemine bir yenisini daha ekledi. TSE'den katılan baş tetkik görevlisi ve uzmanlar tarafından tetkike tabi tutulan Mersin Büyükşehir Belediyesi, TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini ilk tetkikte almayı başardı.

'5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu' ve 'Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik' ile toplam inşaat alanı 10 bin metrekare veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan kamu binaları için, en geç 2023 yılı sonuna kadar TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi zorunluluğu gereğince, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi için 2023 yıl içinde çalışmalara başlamış ve Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuru yapılmıştı.

Mersin'i doğal, kültürel, turizm ve çevre değerleri ile daha yaşanılabilir bir kent yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir, TSE tarafından 3 gün boyunca dış tetkike tabi tutulmasının ardından, TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi aldı. Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, TSE Baş Tetkik Görevlisi Mehmet Derviş Zorlu, TSE tetkik görevlileri, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, "İlk tetkikte bunu belgelendirmemiz bizim için mutluluk verici bir olay" diye konuştu. Halkın parasının israf edilmemesi, yeniden halka dönebilmesi için yenilenebilir enerji için büyük çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tok, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak birçok enerjiyi kullanıyoruz ve enerjiye çok ciddi bir maliyet ayırıyoruz. Bu enerji yönetimini tam olarak uyguladığımız takdirde, daha ciddi bir tasarruf sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji üzerinde hassasiyetle duruyor ve onunla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz" dedi.

TSE Baş Tetkik Görevlisi Mehmet Derviş Zorlu, "Bu Enerji Yönetim Sistemi Belgesi sayesinde, maliyeti optimize edeceğiz. Hem sürdürülebilir, hem de çevresel etkileri azaltacağız. Bu şekilde bu belgenin size daha faydası olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetim ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Başer, "Devamlılığı ve sürdürülebilirliği sağlayacağız. Yönetim sisteminin en büyük amacı da, sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek." dedi.