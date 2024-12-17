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Merhum Mehmet Erdemoğlu 18. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Merhum Mehmet Erdemoğlu 18. Yılında Mezarı Başında Anıldı
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Merinos Halı kurucusu Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 18. yılında mezarı başında ailesi, yakınları ve dostlarıyla anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Merinos Onursal Başkanı merhum Mehmet Erdemoğlu ebediyete intikalinin 18. yılında mezarı başında anıldı.

Merinos Halı kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 18. yılında mezarı başında ailesi, yakınları, çalışanları ve vatandaşların katılımı ile Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı. Mezarı başındaki anma töreninden sonra yatsı namazına müteakip Servi Erdemoğlu Camisinde mevlit okutulacak.

Mezarı başındaki anma törenine merhum Mehmet Erdemoğlu'nun eşi Servi Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ile aile üyeleri hazır bulundu. Erdemoğlu ailesi, akrabaları ve sevenlerinin yan ısıra Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan okullarda öğrenim gören öğrenciler ile Merinos Voleybol Spor Kulübü sporcuları katıldığı anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun anma töreninde aile adına bir konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ebediyete intikalinin 18. yılında mezarı başında tüm ailenin ve sevenlerinin hazır bulunduğunu ifade ederek, "Sevgili babacığım, bizlere öğretmiş olduğun felsefede, çok çalışarak başarılı olmak zorundayız. Ancak ve ancak başarılı olur isek ailemize, akrabalarımıza, hemşerilerimize, ülkemize ve milletimize faydalı olabiliriz. Başarıya ulaşmak için hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı kalarak kimseyi incitmeden, zarara uğratmadan, başarılı olma ilkelerinden taviz vermeden başarıyı yakalama bilincindeyiz. Babamızın bizlere en büyük mirası olan ilkelerinden taviz vermeden ülkeye, devlete, millete ve bayrağa hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizler, babamızın çizdiğin ilkelerden sapmadan, asla yalan söylemeden, her zaman dürüstlükten şaşmadan, çalışanlarımızın paralarını alın teri kurumadan ödeyerek, ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin her tarafında başta bölgemiz olmak üzere eğitimden sağlığa, gençlerimizin dünya ölçeğinde yetişmesi ve gelişmesi için yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Erdemoğlu ailesi adına bu burada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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