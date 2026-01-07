Haberler

Kamu Sağlık Sen Başkanı Karataş'tan "Zam" Tepkisi: Her Sene Aralık Ayında Biz Bu Tiyatroyu Görmekten Usandık

Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, memur maaşlarına yapılan zammın beklentilerin çok altında olduğunu belirterek, bu durumun memurları yoksulluğa iten bir sonuç doğurduğunu ifade etti. Toplu sözleşme sürecinde memurların yeterince temsil edilmediğini vurguladı.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, memurlara verilecek zamma ilişkin, "Tamamıyla memuru yoksullaştıran, memuru yoksulluğa iten bir zam" dedi.

Karataş, yaptığı açıklamada, memur maaşları ile emekli aylıklarına yapılacak zamlarının beklentilerin çok altında kaldığını ifade etti.

Hükümetle yetkili sendikalar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerini anımsatan Karataş, şunları kaydetti:

"Bir sendikanın toplu görüşme tiyatrosunu seyrettik. Maalesef orada da istenilen zam alınamamıştır. Zam alınamadığı gibi memur her geçen gün yoksulluğa itilen bir meta olarak masada sunulmuştur. Özellikle toplu görüşme masalarında istenilen rakamlar elde edilemeyince 'Biz bu buna imza atmadık, hakem kuruluna gönderdik, başka çaremiz yok' deyip de memuru çaresizliğe iten sendikalar yüzünden bugün maalesef yüzde 11 civarında bir zamma mahkum edilmiştir. Memura yüzde 7 civarında da bir enflasyon zammı verilerek sanki memura yüzde 18 zam yapılmış gibi bir gösterişle memur kandırılmak isteniyor."

Karataş, işçi emeklilerinin zaten yüzde 12 civarında zamla yoksulluğa itildiğini ifade ederek, "Biz refah payının verilmesini istemekteyiz. Enflasyon zammı, zam değildir. Enflasyon zammının aylık olarak maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Her sene aralık ayında biz bu tiyatroyu görmekten usandık. Verilen zam tamamıyla memuru yoksullaştıran, memuru yoksulluğa iten bir zamdır. Zam demekten de utanıyoruz maalesef. Komik bir rakamla memur yokluğa itilerek ilk 6 ayda verilen yüzde 11 zamla enflasyonun altında kalmıştır. Yine yoksulluk ve açlık sınırının altında kalmıştır, memur makus talihini yenememiştir" diye konuştu.

