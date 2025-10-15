Haberler

Mehmet Kaya'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü Kutlaması
Araban ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat'ın sahibi Mehmet Kaya, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Kadın çiftçilerin kırsal yaşamda ve tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, destek mesajları verdi.

Araban ilçesinde uzun yıllardır inşaat sektöründe Mehmet Kaya İnşaat olarak müteahhitlik yapan Mehmet Kaya, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Mehmet Kaya mesajında, "Tarımsal iş gücünün önemli bir kaynağını oluşturan, tarımsal üretim ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen çiftçi kadınların toplumdaki sosyal statüsünü yükseltmek ve sorunlarının çözümü konusunda farkındalık oluşturmak adına 15 Ekim tarihi Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak ilan edilmiştir. Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile kırsal kesimdeki kadınların durumunu iyileştirmek ve onların ihtiyaçlarına, önceliklerine ve katkılarına uygun bir ortam oluşturmak, kadınların siyasal ve sosyo-ekonomik güçlenmesini sağlamak ve her düzeyde karar alma süreçlerine tam ve eşit katılımlarını desteklemek hedeflenmektedir. Bu kapsamda Araban ilçemizde tarım ve hayvancılığının gelişmesine ve ilerlemesine yaptıkları çalışmalarla büyük katkılar sağlayan Arabanlı çiftçi kadınlarımızı Mehmet Kaya İnşaat Şirketi olarak her daim destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Başta Arabanlı çiftçi kadınlarımız olmak üzere tüm çiftçi kadınların 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

