Haberler

Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi
Güncelleme:
+74 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ETO geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Ertaş, 21 Eylül 2026'da odayı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş da hazır bulundu; odanın çalışmaları ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Edremit Ticaret Odası (ETO) geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ertaş, odayı ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi.

Edremit Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen ziyarette, odanın geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ertaş ağırlandı. Ziyaret sırasında Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıfat Ertaş da hazır bulundu. Odanın çalışmaları ve ilçe ticaretine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği buluşmada, geçmiş dönem tecrübeleri ve güncel ekonomik gelişmeler değerlendirildi.

Gerçekleştirilen ziyarete ilişkin Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, "Odamız geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Mehmet Ertaş, 21 Eylül 2026 tarihinde Odamızı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Meclis Başkanımız Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Rıfat Ertaş da hazır bulundular. Sayın Mehmet Ertaş'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yapay zeka yöneticilerinin 'kontrol kaybı' korkusu büyüyor! BMGK'de küresel işbirliği çağrısı

Yapay zeka yöneticilerinden dünyaya "iş birliği" çağrısı!
Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı

Korkulan oldu! Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma gittikçe büyüyor! Gece yarısı çok sayıda tutuklama
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Meşhur yaylada yeni gelişme! İlgi giderek artıyor
Trabzonspor Salah için dava açıyor

Trabzonspor Salah için dava açıyor!
Zelenski'den Rus gazetecinin ısrarlı sorusuna küfürlü yanıt: Füzeyle...

Zelenski'yi çileden çıkaran soru! Gazeteciye küfürle yanıt verdi
Kredi çekmek isterken dolandırıldı, 14 ay hapis yattı! 8 yıl sonra beraat eden öğretmen görevine dönüyor

Dolandırılan öğretmen 14 ay hapis yattı! O evrak sonradan bulundu
Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir

Ormanda parçalanmış ceset bulundu! Gözler 8 aydır kayıp Tolgahan'da