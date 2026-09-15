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Mazot zammına çiftçiden tepki: "Bunun sonu uçurum oldu, ne olacak bu çiftçinin hâli ? "

Mazot zammına çiftçiden tepki: 'Bunun sonu uçurum oldu, ne olacak bu çiftçinin hâli ? '
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Mazota gelen 6 lira 62 kuruşluk zamma tepki gösteren bir çiftçi, "Bunun sonu uçurum oldu. Ne olacak bu çiftçinin hali? Üç sene önce 10 liraydı, şimdi 100 lira" dedi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Mazota gelen 6 lira 62 kuruşluk zamma tepki gösteren bir çiftçi, "Bunun sonu uçurum oldu. Ne olacak bu çiftçinin hali? Üç sene önce 10 liraydı, şimdi 100 lira" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motorine gelen 6 lira 62 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi.

Bir çiftçi şöyle konuştu:

"Zam geldi, yine zam geldi. Traktör tarlada kaldı, arkadaşımı aradım, gelirse deposundan mazot çekeceğiz, götürüp beraber hortumla birbirine aktarıp traktörü eve getireceğim. Bunun sonu uçurum oldu, uçurum. Ne olacak bu çiftçinin hali? Üç sene önce 10 liraydı, şimdi 100 lira, on katına çıktı. Gelsinler bu traktörü kendileri çalıştırsın. Tarlayı sürerken tarlada kaldı motor. Para bulursak mazot alacağız."

"YETER ARTIK, BIKTIK"

Bir vatandaş, aracının deposunu 4 bin liraya doldurduğunu bildirerek, "Bu ne olacak böyle? Her şeye zam. Bunun artık bir çaresini bulsunlar. Markete gidemiyoruz, alışverişe gidemiyoruz. Mazota zam demek her şeye zam demek. Büyüklere sesleniyorum, yeter artık" dedi.

Bir çiftçi, "Zamla yatıp zamla kalkıyoruz. Çiftçiyiz, balya taşıyoruz. Bu gidişle hiç tadı yok yani, yapacak bir şey yok. Kontağı kapatıp yatacağız artık" diye konuştu.

Bir başka vatandaş da "Mazota zam geliyorsa her şeye zam geliyor. Mazotu nasıl alacağız? Durduracağız arabayı, kontağı kapatacağız. Arabaya binmek yok, motora binmek yok. Çiftçiye Allah yardım etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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