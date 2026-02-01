Mardin'de besicilerin zorlu 'kar' mesaisi: Sürüler beyaz örtüde yol alıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticiler için zorlu bir mesaiyi beraberinde getirdi.

İlçe genelini beyaza bürüyen kar yağışı sonrası, kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler hayvanlarını beslemek için yoğun çaba sarf ediyor. Kış şartlarının ağırlaştığı bölgede, yemleme maliyetlerini düşürmek ve hayvanların hava almasını sağlamak isteyen çobanlar, karla kaplı arazilerin yolunu tutuyor. Mazıdağı kırsalında sürüsünü otlatmaya çıkaran bir çobanın eve dönüş yolculuğu havadan görüntülendi. Karla kaplı tepelerde, hayvanların oluşturduğu patika izinden ilerleyen çoban ve sürüsünün görüntüsü, bölgedeki kış şartlarının zorluğunu gözler önüne serdi. Soğuk havaya ve engebeli araziye rağmen ekmek parası için mücadele veren üreticiler, gün batımına doğru ağıllarının yolunu tutuyor. - MARDİN