Matbaa Sektörü Dijitalleşme ile İflas Noktasında

Erzurum Matbaa, Kırtasiye, Tabela ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, esnafa e fatura ve e-arşiv mecburiyeti getirildikten sonra ülke genelinde yaklaşık 40 bin matbaanın iş yerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Dijital çağın hızla ilerlediği bir dönemde, matbaa sektörünün kendi evrimini yaşamak durumunda olduğunu ifade eden Karaca, "Ancak bu evrim beraberinde çeşitli zorlukları da getiriyor. Teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurmak, değişen taleplere cevap vermek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek matbaa sektörünün önündeki en büyük zorluklar arasında yer almaktadır" dedi.

Karaca, bir dönem her tür materyalin basılmasında ve çoğaltılmasında anahtar bir rol oynayan matbaaların günümüzde farklı bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığını anlatan Başkan karaca açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, belgelerin ve yayınların çoğu dijital ortamda paylaşılır hale geldi. Elektronik medya, basılı yayınları gölgede bırakırken, matbaa sektörü de buna ayak uydurmak zorunda kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının büyük, küçük demeden bütün esnafı E Fatura veya E Arşiv sistemine geçirmesi ile birlikte yaklaşık 35-40 bin matbaa işinin %60'ını kaybetti, birçok matbaa da kapısına kilit vurmak mecburiyetinde kaldı."

Matbaa sektörünün kullandığı malzemelerin yüzde 85'i dövize endeksli ve ithal

"Matbaa sektöründe başta kağıt olmak üzere boya ve diğer kimyasalların %90'ına yakını ithal. Fotokopi kağıdının bile %16'sı Türkiye'de üretiliyor, geriye kalan %84'ü ise ithal ediliyor. Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra devlet tarafından açılan 13 tane kağıt, karton ve selülozik üretebilen kağıt fabrikalarımız vardı. SEKA fabrikaları kağıt ihtiyacımızın yüzde 65'ini karşılıyordu. Yazık ki bu fabrikalarımızın tümü özelleştirme adı altında kapatıldı. O fabrikaların birçoğunun yerinde ya TOKİ siteleri yapıldı ya da özel şirketler tarafından satın alınarak başka amaçlarda kullanıldı. Kağıt, karton ve selüloziğe ulaşma hususunda büyük sıkıntılar yaşayan sektörümüzün az da olsa rahatlayabilmesi için devlet desteğinde ya da devletin kendisi yurdun değişik bölgelerinde, değişik kağıt türleri üretebilen en az 10-15 tane kağıt fabrikasını açıp acilen üretime geçirmesi gerekiyor. Ayrıca Resmi Dairelere yapılan işlerde kesilen tevkifat uygulamasından vazgeçilmeli.

Öte yandan birçok kağıt cinsinde KDV oranı yüzde %10, kağıda baskı yapıldıktan sonra ise KDV oranı %20'ye çıkıyor. Matbaacıyı zor durumda bırakan bu yanlış uygulamadan da bir an önce vaz geçilmesi gerekiyor." - ERZURUM