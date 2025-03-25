MASAK'tan Rapor Açıklaması: Süreç Şeffaf ve Mevzuata Uygun

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, "Hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir" açıklaması yapıldı.

MASAK'ın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "MASAK tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarında adli mercilerin ve kolluk birimlerinin talepleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda MASAK çalışmalarını uzman ve yetkili uzman yardımcıları eliyle yürütmektedir. Bu çerçevede uzman ya da yetkili uzman yardımcısı tarafından objektif finansal verilere istinaden hazırlanan raporlar Başkanlığın okuma ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme konmaktadır. Bu nedenle, sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatif ve sorumluluğunda yürümesinden bahsedilmesi mümkün değildir. MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması sözkonusu değildir. Güncel konuda ise MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır.

Rapor sonunda yer verilen metin mutad olarak tüm raporlarda yer alan otomatik bir metin olup, vakaya özel bir anlam taşımamaktadır. Bu çerçevede mali suçlarla mücadelede müstesna bir görev icra eden MASAK'ın çalışma ve gayretlerinin karalanmasının kimseye faydasının olmayacağı dikkate alınmalıdır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA