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Marmaris Ticaret Odası'nda Harun Aslan yeni dönem meclis başkanlığına seçildi

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Marmaris Ticaret Odası'nda Harun Aslan yeni dönem meclis başkanlığına seçildi
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Marmaris Ticaret Odası'nın 2026-2030 dönemindeki ilk meclis toplantısında Meclis Başkanlığına Harun Aslan seçildi. Toplantıda Meclis Divan Kurulu da belirlendi; Meclis Başkan Yardımcılıklarına Murat Çevik ve Uğur Aydemir, Meclis Katip Üyeliğine Yonca Eroğlu Demetoğlu seçildi.

Marmaris Ticaret Odası'nın 2026-2030 dönemindeki ilk meclis toplantısında Meclis Başkanlığına Harun Aslan seçildi. Toplantıda yeni dönemin Meclis Divan Kurulu da belirlendi.

Marmaris Ticaret Odası'nda (MTO), meclis ve organ seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. En yaşlı meclis üyesi Harun Aslan'ın başkanlık ettiği toplantı, Genel Sekreter Taşkın Baykara'nın açılış konuşmasıyla başladı. MTO Yönetim Kurulu Başkanı Av. S. Ece Baysal Güngör de toplantıda bir konuşma yaparak yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis divanı belirlendi

Toplantının ardından gerçekleştirilen seçimlerde Meclis Başkanlığına Harun Aslan, Meclis Başkan Yardımcılıklarına Murat Çevik ve Uğur Aydemir, Meclis Katip Üyeliğine ise Yonca Eroğlu Demetoğlu seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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