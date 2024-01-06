Marmaris'te Yeni Park İnşaatı Devam Ediyor

Marmaris Belediyesi ekiplerinin Beldibi İnönü Caddesi üzerinde yapımına başladığı 2000 metrekare büyüklüğündeki parkta hummalı çalışma devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ettiği parkta, oturma yerleri, oyun parkı, spor alanı, tartan pist, futbol sahası ve trambolin alanı da yer alacak.

GENÇLERİN GÖZDESİ OLACAK

Parktaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yeşil Marmaris'i yeni parklarla buluşturuyoruz. Yakın bir zamanda burayı da mahallemize yeşil alan olarak kazandıracağız. Bittiğinde gençlerimizin başta olmak üzere tüm bölge halkının gözdesi olacak. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, güzel vakit geçireceği alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

PARKLAR KONTROL ALTINDA

Marmaris genelinde bulunan 353 parkın da rutin bakımlarını yaptıklarını kaydeden Oktay, "İlçemize yeni yeşil alanlar kazandırırken mevcut parkların da bakımını asla ihmal etmiyoruz. Peyzaj çalışması ve bitki bakım çalışmalarımıza aralıksız devam ettiğimiz toplam 300 bin metrekare büyüklüğündeki 353 parkımız her zaman bakımlı, hep temiz ve konforlu" diye konuştu.