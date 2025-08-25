Marmaris'te TYBA Yacht Charter Show'26 İçin Hazırlıklar Başladı

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından, Marmaris Ticaret Odası'nın destekleri ile 7-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek olan 7. TYBA Yacht Charter Show'26 için hazırlıklar başladı.

2026 yılından itibaren 4 yıl boyunca Marmaris'te gerçekleştirilecek olan TYBA Yacht Charter Show, Ege ve Akdeniz'in önde gelen yat, gulet ve katamaranlarını dünyanın dört bir yanından gelecek broker ve sektör profesyonelleriyle "Dünya'nın İncisi" Marmaris'te buluşturacak. Etkinlik hazırlıkları kapsamında, TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Cengiz, Başkan Yardımcıları İdris Uçar ve Noyan Mutlugil, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Soyken, Eyüp Bayraktaroğlu ve Erhan Demir, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ile bir araya geldi.

Türkiye yat turizminin dünyaya açılan vitrini olan ve ülkemiz yat filosunun tanıtımında büyük rol oynayan bu önemli organizasyonun Marmaris'te yeniden gerçekleştirilecek olmasının sektör açısından nostaljik ve tarihsel bir önem taşıdığını vurgulayan TYBA Başkanı Serhan Cengiz, "TYBA Derneği kurulmadan önce 1981 yılında başlayan ve 36 kez düzenlenen Marmaris Yacht Charter Show'un ardından bayrağı devralan TYBA Yacht Charter Show organizasyonu, 2026'da ilk evine dönerek Türkiye'nin 43. Yacht Charter Show'u olacak" dedi.

"Marmaris'in marka değerini daha da yükseltecektir"

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ise yaptığı değerlendirmede "TYBA Yacht Charter Show'un yeniden Marmaris'e kazandırılması, hem kentimiz hem de ülkemiz turizmi açısından son derece gurur verici bir gelişmedir. Marmaris'in eşsiz doğal güzellikleri, güçlü yat altyapısı ve misafirperverliğiyle bu organizasyona ev sahipliği yapacak olması, bölgemizin dünya yat turizmindeki marka değerini daha da yükseltecektir. Marmaris Ticaret Odası olarak bizler, bu süreçte tüm gücümüzle destek vererek organizasyonun başarılı ve uzun soluklu olmasına katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında heyet, etkinliğin gerçekleşeceği Marmaris Yat Limanı'nda incelemelerde bulunarak organizasyona dair planlamalar, ihtiyaçlar ve proje detaylarını değerlendirdi. Heyet ayrıca, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yla da bir araya gelerek TYBA Yacht Charter Show 2026 organizasyonuna ilişkin detayları paylaştı. - MUĞLA