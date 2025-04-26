Marmaris'te Sportif Salsa Ligi Coşkusu

Marmaris'te salsa rüzgarı

MUĞLA - Sportif Salsa Ligi dördüncü etap yarışmaları Marmaris'te başladı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sportif Salsa Ligi Kulüpler Arası Salsa Şampiyonası'nın dördüncü etabı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Renkli görüntülere sahne olan şampiyonada Karayip esintileri sahneye taşınırken, dans severler unutulmaz anlar yaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından Marmaris'e gelen yaklaşık 400 sporcu, 32 farklı klasmanda yeteneklerini sergileyerek finalde kürsüye çıkmak için mücadele ediyor. Yılda 5 etap ve bir Türkiye Şampiyonası şeklinde düzenlenen lig kapsamında daha önce Ankara, Bursa ve Adana'da etaplar gerçekleştirilmişti. Marmaris etabıyla birlikte dördüncü etap tamamlanmış olacak. Sezonun son etabı İzmir'de yapılacak; ardından büyük final niteliğindeki Türkiye Şampiyonası, haziran ayı sonunda İstanbul'da düzenlenecek.

Marmaris'te bir otelde düzenlenen yarışmaya Ankara'dan katılan 7 yaşındaki dans sporcusunun annesi Gözde Kandemir, kendisinin de üniversite yıllarında dansla ilgilendiğini belirterek, "Oğlum henüz 5 yaşındayken dans sporuna başladı. Bugün de derece aldı, çok mutluyuz. Sonuna kadar onun yanındayız" dedi.

İzmir'den katılan ve Çocuklar 2A kategorisinde yarışan 10 yaşındaki Elya Tanık da 4 yaşında bale ile dans sporuna başladığını ifade ederek, "İki senedir Marmaris'teki dans yarışmalarına katılıyorum. Daha önce üçüncü oldum. En çok salsa dansını seviyorum. Aileme bana destek oldukları için minnettarım" diye konuştu.

"Dans sporu çocuklara özgüven kazandırıyor"

Bursa Nilüfer Dans Spor Kulübü'nden Marmaris etabına katılan yarışmacı Nural Coşkun ise "Üç yıldır dans ediyorum. Büyükler kategorisinde çift yarışmasında ikinciliğim var. 36 yaşındayım, bence geç başladım dansa. Aileler çocuklarını küçük yaşta dansa yönlendirmeli. Dans sporu sadece fiziksel gelişim için değil, özgüven kazandırmak açısından da çok faydalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz; "Yedi aktif branşımız bulunuyor, bunlardan biri de salsa branşı. Bugün ve yarın Marmaris'te, sportif salsa yarışmamızın dördüncü etabını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 400 sporcumuz yarışıyor, 70'ten fazla kulüp burada. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımız sayesinde ulusal bir etap niteliği taşıyor" dedi.

Sportif salsa branşında her sezon beş etap yarışması ve bir Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini hatırlatan Korkmaz; "Bu yarışma sezonun dördüncü etabı. Türkiye şampiyonlarımız, haziran sonunda İstanbul'da yapılacak şampiyona ile belli olacak. Kulüplerimiz ve sporcularımız buradan topladıkları puanlarla şampiyonaya hazırlanıyor. Şampiyona sonunda kendi kategorilerinde en çok puanı toplayan sporcular, yurt dışında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak" diyerek Marmaris etabının önemini vurguladı.