Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te Galatasaraylılar Sokaklarda Coşkuyla Kutladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Marmaris'teki taraftarlar, sevinçlerini sokaklarda konvoy yaparak kutladı. Bayraklar ve marşlarla dolu bir gece geçiren taraftarların coşkusu zaman zaman küçük tartışmalara yol açtı, ancak polis müdahalesiyle olaylar büyümeden kontrol altına alındı.

Marmaris'teki Galatasaraylılar galibiyet sevinci ile sokaklara döküldü

MUĞLA - Galatasaray'ın 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetin ardından sarı kırmızılılar Marmaris sokaklarına döküldü. Sevinç naraları ve marşlar eşliğinde konvoylar oluşturup tüm ilçeyi dolaştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenen Galatasaray'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tarafları da galibiyet coşkusunu sokaklarda ellerinde takım bayrakları ile konvoy yapıp tüm şehri marşlar ve kornalar ile turlayarak yaşadı. Marmaris ilçe merkezindeki meydanda buluşup toplanan Galatasaray taraftarları ellerinde meşaleler ile de coşku dolu anlar yaşarken, küçük çaplı çıkan tartışmalara polisler müdahale ederek kavgaların büyümesini engelledi.

Marmaris'te Galatasaraylılar Sokaklarda Coşkuyla Kutladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Yerel

Galatasaray Fenerbahçe Marmaris Polis

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

 Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

 Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor

Herkes bu kareyi konuşuyor
Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu

Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });