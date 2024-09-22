Marmaris'te Galatasaraylılar Sokaklarda Coşkuyla Kutladı

Marmaris'teki Galatasaraylılar galibiyet sevinci ile sokaklara döküldü

MUĞLA - Galatasaray'ın 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetin ardından sarı kırmızılılar Marmaris sokaklarına döküldü. Sevinç naraları ve marşlar eşliğinde konvoylar oluşturup tüm ilçeyi dolaştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenen Galatasaray'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tarafları da galibiyet coşkusunu sokaklarda ellerinde takım bayrakları ile konvoy yapıp tüm şehri marşlar ve kornalar ile turlayarak yaşadı. Marmaris ilçe merkezindeki meydanda buluşup toplanan Galatasaray taraftarları ellerinde meşaleler ile de coşku dolu anlar yaşarken, küçük çaplı çıkan tartışmalara polisler müdahale ederek kavgaların büyümesini engelledi.