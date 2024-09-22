Marmaris'te Galatasaraylılar Sokaklarda Coşkuyla Kutladı
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Marmaris'teki taraftarlar, sevinçlerini sokaklarda konvoy yaparak kutladı. Bayraklar ve marşlarla dolu bir gece geçiren taraftarların coşkusu zaman zaman küçük tartışmalara yol açtı, ancak polis müdahalesiyle olaylar büyümeden kontrol altına alındı.
Marmaris'teki Galatasaraylılar galibiyet sevinci ile sokaklara döküldü
MUĞLA - Galatasaray'ın 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetin ardından sarı kırmızılılar Marmaris sokaklarına döküldü. Sevinç naraları ve marşlar eşliğinde konvoylar oluşturup tüm ilçeyi dolaştı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda oynadığı Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenen Galatasaray'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tarafları da galibiyet coşkusunu sokaklarda ellerinde takım bayrakları ile konvoy yapıp tüm şehri marşlar ve kornalar ile turlayarak yaşadı. Marmaris ilçe merkezindeki meydanda buluşup toplanan Galatasaray taraftarları ellerinde meşaleler ile de coşku dolu anlar yaşarken, küçük çaplı çıkan tartışmalara polisler müdahale ederek kavgaların büyümesini engelledi.