Marmaris'te Cumhuriyet'in 100. yılı törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı tüm ülkede olduğu gibi Muğla'nın Marmaris ilçesinde de coşku ile kutlandı.

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı tüm ülkede olduğu gibi Muğla'nın Marmaris ilçesinde de coşku ile kutlandı.

Marmaris şehir stadyumunda sabah saat 10.00'da başlayan resmi törende şiirler okundu, modern ve folklor dansları yapıldı, okullar ve kurumlar geçit töreni yaptı. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarında konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, dirilişimizin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. İlanının 100. seneyi devriyesi olan bu anlamlı günde öncelikle, binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her zaman yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan, başta Cumhuriyetimizin hamisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. 100 yıl önce istiklalinden ve istikbalinden ödün vermeyeceğini tüm cihana en güçlü şekilde haykıran bu aziz millet, bugün geldiğimiz noktadan daha aydınlık yarınlara ancak cumhuriyetle varabileceğinin, devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun ve hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincindedir. Cumhuriyetimizin bizleri ulaştırdığı nokta, hepimize heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe daha iri ve diri olma azmimizi yenilemektedir. Devletimiz, özellikle son yıllarda 100. yılımıza yakışır bir şekilde, kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirerek dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır" dedi.

Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenler madalyalarını aldılar

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri dahilinde düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışması ve 27 Ekim'de düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye giren öğrenciler ödül ve madalyalarını, Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Başsavcı Turgay Karabulut, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam'ın ellerinden aldılar. Ödül töreninin ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okuyarak, hazırladıkları gösterileri sundular. Ardından okullar, resmi kurumlar, spor kulüpleri, dernekler geçit töreni yaptı. Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi "100 yıl" koreografisi ve Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi, Çağdaş Bilim Lisesi, 75. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bayrak gösterisi ile törenin kapanışını yaptı. Koreografi ve bayrak gösterisinin ardından protokol sahaya inerek öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ettiler.

29 Ekim Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları ilçede gün içinde çeşitli etkinlikler ile devam ederken, 19 Mayıs Meydanı'nda saat 18.30'da su ve ışık gösterisi ile Aksaz Askeri Bando konseri yapılacak. 19 Mayıs Meydanı'ndaki etkinliklerin ardından saat 20.30'da Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na kadar fener alayı düzenlenecek. Saat 21.00'de pop müzik sanatçısı Mehmet Erdem'in konseri ile kutlamalar sona erecek.

Marmaris şehir stadyumunda gerçekleşen 29 Ekim kutlamalarına Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Başsavcı Turgay Karabulut, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Sosyal toplum kuruluşları, Okullar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA