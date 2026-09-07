Afyonkarahisar'da marketlerde tarım ürünleri fiyat takibi yapıldı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla TÜFİS çerçevesinde marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışması çerçevesinde kentte faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatları yerinde incelenerek güncel veriler kayıt altına alındı. Ekipler, tarımsal ürünlerin piyasadaki seyrinin düzenli olarak takip edilmesi ve güncel piyasa verilerinin oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı