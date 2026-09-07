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Afyonkarahisar'da marketlerde tarım ürünleri fiyat takibi yapıldı

Afyonkarahisar'da marketlerde tarım ürünleri fiyat takibi yapıldı
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TÜFİS kapsamında kentteki marketlerde tarımsal ürünlerin fiyatlarını yerinde inceledi. Güncel veriler kayıt altına alınırken, ürünlerin piyasa seyrinin düzenli takibi ve güncel piyasa verilerinin oluşturulması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tarımsal ürünlerin piyasa hareketlerinin izlenmesi amacıyla TÜFİS çerçevesinde marketlerde fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çalışması çerçevesinde kentte faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatları yerinde incelenerek güncel veriler kayıt altına alındı. Ekipler, tarımsal ürünlerin piyasadaki seyrinin düzenli olarak takip edilmesi ve güncel piyasa verilerinin oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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