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Marie Antoinette'ı tahttan indiren elmas kolye 4,81 milyon dolara satıldı

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"1785 elmas kolye olayı" olarak bilinen skandalın merkezinde yer alan ve Fransa Kraliçesi Marie Antoinette için yapılan elmas kolye, açık artırmada 4,81 milyon dolara alıcı buldu.

"Ekmek yoksa pasta yesinler" sözüyle dünya genelinde tanınan Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in elmas kolyesi4,81 milyon dolara satıldı.

Sotheby's müzayede evi tarafından yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan açık artırmada, Antoinette'in elmas kolyesi ismi açıklanmayan bir kadın tarafından satışa çıkarıldı. Asyalı özel bir koleksiyoncu tarafından satışa çıkarılan ve 300 karat elmas içeren Georgian dönemine ait parça, uzun bir açık arttırma savaşının ardından beklenenin üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

Kolyeye daha önce 2 milyon 246 bin dolar değer biçilmişti. Sotheby's Mücevherat Uzmanı Andres White Correal, kolyenin dün akşam saatlerinde satılmasının ardından, "Heyecanlı bir geceydi. Piyasada muhteşem kökene sahip tarihi mücevherler için özel olduğu açık. İnsanlar sadece objeyi değil, ona bağlı olan tüm tarihi de satın alıyor" dedi.

Söz konusu mücevherin Jeanne de la Motte adlı zor durumdaki bir soylunun Antoinette gibi davranarak kolyeyi ödeme yapmadan satın aldığı ve "1785 elmas kolye olayı" olarak bilinen skandalın merkezinde bulunduğu belirtildi.

ELMAS KOLYE OLAYI

Kral XV. Louis, sevgilisi Madam du Barry için yaklaşık 16.45 milyon Euro değerinde gösterişli bir elmas kolye sipariş etti. Kolyenin tasarımcıları Parisli kuyumcular Charles Auguste Böhmer ve Paul Bassenge, Kral Louis'in ölmesi nedeniyle kolyeyi satamadı ve büyük borca girdi.

1784 yılında Jeanne de La Motte adlı kadın, sevgilisi Kardinal de Rohan'ı Marie Antoinette'in kolyeyi gizlice istediğine inandırmak için bir plan yaptı ve kolyeyi alması için kandırdı. Kolyeyi ele geçiren La Motte, parçalara ayırdığı elmasları karaborsada satılmak üzere Londra'ya gönderdi. Ödeme alamayan Böhmer ve Bassenge, borçlarını tahsil etmek için doğrudan kraliçeye başvurdu.

Olaydan haberi olmayan Marie Antoinette'in durumu öğrenmesinin ardından La Motte hapse atıldı, Kardinal de Rohan serbest bırakıldı ve kraliçe aklandı. Skandal nedeniyle halkın monarşiye duyduğu öfke arttı ve Fransız Devrimi körüklendi.

Marie Antoinette'ı tahttan indiren elmas kolye 4,81 milyon dolara satıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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