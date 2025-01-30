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Mardin Mazıdağı'nda AŞ Evi Açılışı Gerçekleştirildi

Mardin Mazıdağı'nda AŞ Evi Açılışı Gerçekleştirildi
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, günlük 300 kişiye yemek yardımı yapacak AŞ evinin açılışı törenle yapıldı. Törene Kaymakam ve AK Parti İlçe Başkanı katıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde günlük 300 kişiye yemek yardımı yapan AŞ evinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Mazıdağı Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının AŞ evinin açılışı törenle yapıldı. Açılış törenine Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Denli ve kurum amirleri katıldı.

Açılışın töreninin ardından incelemelerde bulunan Kaymakam Kundakçı, personellerden bilgi aldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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