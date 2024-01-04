Mardin Büyükşehir Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl açılan aşevi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor. Günde 600 kişilik yemek kapasitesine sahip olan aşevi, haftanın 7 günü çalışmalarını sürdürüyor ve şu ana kadar 14 bin ihtiyaç sahibine yemek ulaştırdı.

Her alanda vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Mardin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi, yaşlı, engelli, dezavantajlı vatandaşlara yönelik geçen yıl 9 Kasım'da açılan aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Pişirme alanı, kuru depo, hamur hazırlık alanı, et ve tavuk hazırlık alanı, sebze hazırlık alanı, soğuk hava depoları, bulaşıkhane ve idari alan yer alan 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip aşevinde günlük bir öğün olarak yaklaşık 600 kişilik yemek üretiliyor.

Sağlıklı ve hijyenik bir ortamda pişirilen yemekler, buradaki paketleme ünitesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ve SYDV ekiplerinin koordinesinde Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde önceden belirlenen adreslere tek tek teslim ediliyor. Haftanın 7 günü boyunca üretimin yapıldığı Aşevinde, yaklaşık 3 ay boyunca şu ana kadar 14 bin 14 kişiye sıcak yemek ulaştırıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle şehir genelindeki yardıma muhtaç vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. - MARDİN