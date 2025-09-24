Manisa'da 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Manisa'da 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter ve birliğe bağlı oda başkanları, Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Kentte törenlerle başlayan Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Özkan'ı ziyaret eden heyet, esnaf kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Vali Özkan, Ahilik geleneğinin sadece esnaf ve sanatkarlar için değil toplumun tamamı için yol gösterici olduğunu vurgulayarak, "Yardımlaşmayı, güzel ahlakı, erdemi savunan, alın teriyle çalışmanın ve helal kazancın değerini ön plana çıkaran Anadolu medeniyetimizin bir değeri olan Ahilik Kültürü günümüzde de bizlere yol gösterici olmalıdır. Bizler bu geleneklerimizi muhafaza edeceğiz ki bizden sonraki nesiller de bu değerleri sürdürebilsin. Ekonomimizin bel kemiği olan esnaflarımızın dayanışmayı, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ön planda tutması bizleri sevindirmektedir. Alın terinin değerini bilen, üreten, topluma hizmet eden tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

MESOB Başkanı Hasan Geriter ve oda başkanları ise kendilerini kabul eden Vali Özkan'a teşekkür etti. - MANİSA