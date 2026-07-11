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Bolu'da 50 yıldır manda boynuzundan tarak yapıyor

Bolu'da 50 yıldır manda boynuzundan tarak yapıyor
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Türkiye'de manda boynuzundan tarak yapan son iki ustadan biri olan 73 yaşındaki Ahmet Türk, el işi tarakların 50 yaş üstü tarafından bilindiğini, gençlerin ilgisizliğinden yakındığını ve tarakların 300-500 TL arasında satıldığını belirtti.

Türkiye'de manda boynuzdan tarak yapan son iki ustadan birisi olan 73 yaşındaki Ahmet Türk, "Bu tarakları 50 yaşın üstündekiler biliyor. Gerede'nin Çayönü köyünde beni bulunca fiyatını bile sormadan alıyorlar" dedi.

Türkiye'de gençlerin el işi ürünlere ve zanaatlara merakını kalmadığından şikayet eden Ahmet Türk, kadın ve erkekler için 4 farklı klasikleşmiş modeli üretmeyi sürdürüyor. İstenirse haftada çok rahat el tezgahında 100 adet tarak üretebildiğini belirten Ahmet Türk, manda boynuzu bulmakta da zorlanmadığını söyledi. Siyah ve kahverengiye çalan gri renkli taraklar el işçiliğinin yoğunluğuna göre 300 ile 500 TL arasında toptan olarak satılıyor. Manda boynuzunun saçlarda statik elektrik üretmemesi ve dayanıklı olması sebebiyle tercih edildiğine dikkat çeken Ahmet usta, el işi tarakların en büyük kaybının pantolonun arka cebinde taşınırken kırılması sebebiyle meydana geldiğine dikkat çekti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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