Manavgat Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Sanart Yapı Mimarlık Oldu

Manavgat Kurumlar Arası Futbol Turnuvası final maçında İdemax yapı Ptt'yi 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden Sanart Yapı Mimarlık Manavgat Devlet Hastanesi futbol takımı şampiyon oldu.

Manavgat'ın tanınmış spor adamlarından Özgür Demirbaş tarafından organize edilen ve 10 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğu Sanart Yapı Mimarlık Devlet Hastanesi kazandı.

Kaymakamlık, Sanart Yapı Mimarlık Manavgat Devlet Hastanesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İdemax yapı Ptt, 112 Acil, Anadolu Hastanesi, Eslem Hastanesi, Akdeniz Hastanesi, Manavgat Eczacılar ve Manavgat Eczacı Teknikerleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada rakiplerini mağlup eden Sanart Yapı Mimarlık Manavgat Devlet Hastanesi ve İdemax yapı PTT takımları finalde karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek sahadan 6-2 üstünlükle ayrılan Manavgat Devlet Hastanesi şampiyonluğa ulaştı. Final maçının ardından takımlara katılım belgesi ve kupaları taktim edildi. - ANTALYA