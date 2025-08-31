Mamak Kentsel Dönüşüm Mağdurlarından Eylem

Mamak kentsel dönüşüm mağdurları, konutlarına kavuşamadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

'Dünyanın En Büyük Kentsel Dönüşüm Projesi' sloganıyla başlatılan Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, 11 etap olarak planlanmıştı. 13 mahalleyi ve on binlerce hak sahibini kapsayacak şekilde tasarlanan projenin ardından birçok kişi evlerine kavuşamadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

"2024-2025 yıllarında toplamda 418 daire teslim edilmiştir"

2019 yılında ABB Başkanlığı görevinin Mansur Yavaş'a devrinin ardından ilk döneminde 5 bin konutun hızla tamamlanacağı sözünün verildiğini belirten Selçuk Gökay, geçen 6 yılın sonunda sadece 5-6. Etap Derbent ve 7. Etap Dutluk mahallelerinde çalışmaların başladığını ifade etti. Mağdur Gökay, "2024-2025 yıllarında toplam 418 konut teslim edildi. 2024 yılı Mart ayında kura çekilişi yapılan ve 1 yıl içinde teslim edileceği söylenen 7. Etap'ta bulunan 342 daire ise halen tamamlanmadı. Bahsedilen 3 etapta temeli atılan binalar ve şantiye alanındaki inşaat malzemeleri çürümeye terk edildi. Temeller atıldığıyla kaldı" diye konuştu.

"50 binden fazla vatandaşımız mağdur durumda"

Dostlar, Araplar, Boğaziçi, Şahapgürler, Küçük Kayaş ve Büyük Kayaş mahallelerinde ise inşaatlara hiç başlanmadığını hatta projelerin dahi hazırlanmadığını belirten Gökay, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün binlerce hak sahibi, yalnızca 12 bin lira kira yardımına mahkum edildi. Bu miktar da mevcut kira bedellerinin çok altında kaldı. Emekli insanlar kiralarını ödemekte zorlanmakta. Sonuç olarak, 17 yıldır 50 binden fazla vatandaşımız mağdur durumda. Birçok hak sahibi, babam da dahil olmak üzere, evine kavuşamadan hayatını kaybetti. Kendisine devredilecek evler yakınlarına belki de bizim yakınlarımıza kalacak. Biz Ankara'da, büyükşehirde yaşıyoruz. Bunun nasıl olabildiğini anlamlandıramıyorum. Son olarak, 10. Etap Küçük Kayaş Mahallesi'nde ve diğer etaplarda hak sahiplerine ait değerli parsellerin proje dışındaki kişilere satıldığı iddiaları, haklı bir tepkiye yol açmış; vatandaşlarımız ABB önünde gösteri yaptı. Kendilerine bir cevap ya da muhatap bulamadı. Bizler, Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi mağdurları olarak 17 yıldır sürüncemede bırakılan bu sürecin artık son bulmasını istiyoruz." - ANKARA