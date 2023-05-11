Mamak Belediye Başkanı Köse, engelli bireylerle bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi'nde engelli vatandaşlarla buluştu.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısı ile Mamak'ta düzenlenen çeşitli etkinlikler çerçevesinde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Neşet Ertaş Millet Kıraathanesi'nde engelli vatandaşlarla kahvaltılı sohbet programında buluştu. Başkan Murat Köse, engellilerin isteklerini dinledi; sorunlara karşı alınacak çözüm yolları değerlendirildi.

"Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Köse, "Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli kardeşlerimizin hayatta yerini alması için bir yandan özel eğitimlerimizle desteğimizi verdik, bir yandan da açtığımız Engelsiz Kafelerimizle onların hem iş sahibi olmasını hem de sosyal hayata katılımlarını sağladık. Bundan sonra da engel tanımayan dostlarımıza Güzel Mamak'ta hayatı daha kolay hale getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA