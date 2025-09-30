Haberler

Maltepe'de Eski Dron Çantalarıyla Kuş Yuva Projesi

Maltepe'de Eski Dron Çantalarıyla Kuş Yuva Projesi
Güncelleme:
Maltepe'de bir teknik servis firması, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü öncesinde eski dron çantalarını kuş yuvalarına dönüştüren bir proje başlattı. Bu çevreci projeyle birlikte, doğaya katkıda bulunarak çöpe gidecek malzemeler yeniden kullanıma kazandırıldı.

Maltepe'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü öncesi anlamlı bir projeye imza atan özel bir teknik servis firması çalışanları, atık dron çantalarını kuş yuvasına dönüştürerek doğaya katkı sundu.

Maltepe'de bir dron teknik servisi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü öncesinde dikkat çeken bir projeye imza attı. Teknik servis çalışanları, kullanılmayan eski dron çantalarını kuş yuvasına dönüştürdü. Strafor yapısı sayesinde sıcaklık izolasyonu sağlayan çantalar, hem göçebe kuşlara hem de nesli tükenme tehlikesi altındaki türlere yuva oldu. Firma çalışanlarının kendi imkanlarıyla geliştirdiği proje kapsamında, eski çantalar doğada çözünebilen boyalarla renklendirildi. Ağaçlara zarar vermemesi için plastik kelepçelerle sabitlenen yuvalar, kısa sürede kuşların ilgisini çekti. Proje kapsamında hazırlanan çizim ve üretim dosyaları ise Türkiye genelinde 47 servise gönderildi. Şu ana kadar Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde 50'den fazla dron çantası bu yöntemle birlikte kuş yuvasına dönüştürüldü. Proje kapsamında doğada çözülebilen mısır kamışı hammaddesinden üretilen parçalar, 3 boyutlu yazıcılarla tasarlandı. Bu sayede atık durumuna düşecek çantalar, kuşların yuva ihtiyacını karşılayan çevreci bir ürün olarak doğaya yeniden kazandırıldı.

"Çöpe gidecek malzemeleri doğaya kazandırmış olduk"

Proje hakkında bilgi veren firma sahibi Aytaç Engin, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü geliyor. Biz de elimizde olan malzemelerden hayvanlar için neler yapabiliriz diye düşünürken, çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi, 'eski dron çantalarını kullanalım' dedi. Strafor köpük olduğu için hayvanların sıcaklık açısından da sağlığına çok yararlı olacağını düşündük. Fikir hoşumuza gitti ve çalışmalara başladık. Çantaları doğada çözülebilen organik boyalarla boyadık. Ağaçlara zarar vermemesi için plastik kelepçeler kullandık. Şimdiden kuşlar yuva yapmaya başladı bile. Projenin çizim dosyalarını tüm servislere gönderdik, şu an birçok ilde uygulanıyor. Bugün itibariyle 50-60 civarında çanta kuş yuvasına dönüştü. Böylece çöpe gidecek malzemeleri doğaya kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
