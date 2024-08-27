Malatyalı depremzede kadınlar stres atıyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Malatyalı depremzede kadınlar, mahallelerinde açılan halk eğitim kursuna katılarak hem stres atıyorlar hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

6 Şubat depremlerinin etkili olduğu illerin başında gelen Malatya'da bir yandan şehrin yenide inşası sürerken bir yandan da depremzedelerin psikolojilerinin düzeltilmesi adına birçok sosyal aktivite düzenleniyor.

Depremde evlerini, yakınlarını kaybedenler ev kadınları mahallelerinde açılan halk eğitim merkezi kursuna katılarak hem yaşadıkları bu deprem stresini atıyor hem de ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Usta halk eğitim öğreticisi Songül Şahin'in Tandoğan Mahallesi'nde açtığı kursa katılan depremzede kadınlar burada yaptıkları giysileri açılan sergide satışa çıkardı.

Kurulan çadırda el emeklerini görücüye çıkaran kursiyerler, yetkililerden kendilerine kalıcı bir yer isterken bu dar zamanda kendilerine böylesi bir kurs açan Songül Şahin'e de teşekkür ettiler. Depremde çok acı çektiklerini ve bu ağır stresi mahallelerinde açılan kursa katılarak atmaya çalıştıklarını ifade eden kursiyerler, farklı işlerle uğraşmanın psikolojilerine iyi geldiğini söylediler. Kursta dikiş, nakış gibi el becerilerini de geliştirdiklerini belirten kursiyerler, sergiye çıkardıkları ürünlerini satarak ev ekonomilerine de katkı sunduklarını ifade ettiler.

Kurs hocası Songül Şahin ise deprem sonrası Elazığ'ın Keban ilçesine gittiğini ve orada bu işi yaptığını belirterek bir süre sonra Malatya'ya dönmeye karar verdiğini söyledi. Malatya'da da depremin izinin silinmeye başlanıldığını belirten Şahin, mahallede açtığı kurs ile depremzede kadınlara hem maddi hem de manevi olarak katkıda bulunduklarını ifade etti. Kursu açarken en büyük destekçilerinden birisinin de eşi olduğunu ifade eden Şahin, ev kadınlarına da çağrıda bulunarak halk eğitim merkezi kurslarına katılmalarını istedi.

Kısıtlı alanda kurs açtıklarını da belirten Songül Şahin, yerel yöneticilere de çağrıda bulunarak sabit ve daha geniş mekanlar açılması noktasında destek istedi. - MALATYA