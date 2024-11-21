Malatya Sanayi Esnafı Yerinde Dönüşüm İstiyor

(MALATYA)- 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya'da Altay Kışlası'na taşınmak istenen Küçük Sanayi Sitesi esnafı, yerinde dönüşüm istiyor. Hasarlı olan dükkanlarda yaklaşık 22 aydır hizmet vermeye devam eden esnaf Mustafa Yeşılak, "Yeni yapılan yerler bize uygun değil. Yeni yapılan yerler sandviç panelden. Aralar alçıpanla bölünmüş. Bir yangın olsa sönmeyecek. İtfaiye yok, bir şey yok. Sanayinin orada bir lokantası, çay ocağı yok. Yeni yapılan iş yerlerine kasko bile yapılmıyor" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük hasar alan Malatya'da şehir merkezinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nin, rezerv alan kapsamına alınarak Altay Kışlası'na taşınması için çalışmalar başladı. Yakın zamanda birçoğu ağır hasarlı olan dükkanların yıkılacağının belirtilmesi esnafı tedirgin etti.

Altay Kışlası'nda yapımı devam eden 120 metrekarelik dükkanlara geçmek istemeyen Küçük Sanayi Sitesi esnafı, yerinde dönüşüm istediğini belirtti. Altay Kışlası'ndaki dükkanların hem küçük hem de inşa şeklinden dolayı DASK yapılmadığını ifade eden esnaflar, yetkilere seslerini duyurmaya çalışıyor.

"Yeni yapılan yerler bize uygun değil"

Küçük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık ağır hasarlı 750 dükkandan birinde oto yedek parçacısı olan Mustafa Yeşılak, babadan kalma dükkanda 20 yıldır hizmet verdiğini belirtti. Dükkanının depremde ağır hasar aldığını belirten Yeşılak, şunları söyledi:

"İş yerlerimiz deprem ağır hasarı olarak etkilendi. Biz de 22 aydır bu şekilde memleketimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Yeni yapılan yerler bize uygun değil. Yeni yapılan yerler sandviç panelden. Aralar alçıpanla bölünmüş. Bir yangın olsa sönmeyecek. İtfaiye yok, bir şey yok. Sanayinin orada bir lokantası, çay ocağı yok. Yeni yapılan iş yerlerine kasko bile yapılmıyor. Ben buradan 20 milyonluk malı oraya nasıl koyacağım? Böyle bir sorunumuzda var. Biz yetkilerden yerinde dönüşüm olarak betonarme yer istiyoruz."

"Ben işçileri o kadar uzağa getiremem"

Diğer bir esnaf Erhan Berk İstanbul'da gökdelenlerin ortasında sanayilerin olduğunu belirterek, kentte oto sanayisinde istihdam sorunu olacağına dikkat çekti. Berk, şöyle konuştu:

"En kötü her bir dükkanda 3- 4 tane çalışan var. Benin yanımda 6- 7 tane çalışan var. Ben 6- 7 kişiyi 35 kilometre o taraf getiremem. Getirebilmem için iki katı maaş vermem lazım. İki kat maaş için işçiliğimi iki katına çıkarmam lazım. Ondan sonra Malatya'nın prestiji göz önüne gelir, kimse Malatya'da işini yaptırmaz. Başka alternatif illere gider. Biz kısacası yerimizle ilgili yerinde dönüşüm istiyoruz. Yeni Sanayi yapılacak mı, yapılsın biz buna karşı değiliz."

Sanayi taşımanın çıraklar için de ayrı bir sorun olacağını vurgulayan Özkan Özkan ise 250-300 metrekare alanında kendilerine mevcut durumda yetmezken 120 metrekareye sığamayacaklarını söyledi. Özkan, "Orası 120 metrekare, kat çıkamayacağız. İşimize yetmeyecek. Güvensiz. O yüzden gitmek istemiyoruz ve kesinlikle gitmeyeceğiz. Ondan sonra buraya gelenleri çıraklar olarak düşünürseniz hep dar gelirli ailelerin. Hep kırsaldan geliyorlar. Malatya için söyleyeyim, Kale'den Bulgurlu'dan gelen var. Oraya ulaşım olmayacak ve kimse de çocuğunu öyle uzak bir yere göndermez" dedi.