Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in kuruluş gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Özköse mesajında, "Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi ve bugüne kadar vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in özgürlük, eşitlik ve dayanışma değerleriyle geleceğe güvenle yürümeyi sağladığını belirten Özköse, "Birlik, emek ve inançla ülkemizi daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" diye konuştu. - MALATYA