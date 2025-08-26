Malatya'da Sulama Altyapısına 2,1 Milyar TL Yatırım

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da sulama altyapısının güçlendirilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri yoğun mesai içerisinde. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın yakından takip ettiği süreçte, Malatya'da 23 farklı noktada onarım çalışmaları yapılırken, 3 ayrı ihale ile toplamda 2,1 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirildi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya DSİ 92. Şube Müdürlüğü'nde düzenlediği toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen sulama altyapısı çalışmalarını değerlendirdi.

Milletvekili Ölmeztoprak, depremin tarımsal üretime olan etkilerini azaltmak ve çiftçinin elini güçlendirmek için DSİ'nin sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, Malatya genelinde 23 farklı lokasyonda onarım gerçekleştirildiğini, ayrıca 3 ayrı ihalenin tamamlanarak toplamda 2,1 milyar TL'lik yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

Altıntop, Dedeyazı ve Yeşilbağlar bölgelerinde yenilemelerin yapıldığını, S4 ana kanalı başta olmak üzere birçok noktada da güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Milletvekili Ölmeztoprak, "Battalgazi, Akçadağ, Yeşilyurt, Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Doğanşehir ve Akçadağ'a su dağıtımı yapan diğer kanalları etkileyen tüm yapım işleri de hızla devam ediyor" dedi.

"Su, geleceğimizin en önemli sigortasıdır"

Milletvekili Ölmeztoprak konuşmasında suyun önemine de dikkat çekti. Kuraklığın giderek arttığı bir dönemde sulama yatırımlarının hayati bir öneme sahip olduğuna vurgu yapan Ölmeztoprak, "Su, yalnızca toprağımız için değil bütün canlılar için nefes demektir. Çiftçimizin alın teri toprakla buluştuğunda ancak suyla değer bulur. Bu nedenle sulama altyapımızı güçlendirmek, gıdamızın güvencesi, üretimimizin temeli, geleceğimizin en önemli sigortasıdır. Rabbim gayretlerimizi bereketli kılsın, toprağımıza bolluk, çiftçimize kuvvet, şehrimize dirlik nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA