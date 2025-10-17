Haberler

Malatya'da Hafriyat Kamyonu Sürücülerinden Eylem

Malatya'da hafriyat kamyonu sürücüleri, haksız yere ceza kesildiği iddiasıyla eylem yaptı. Sürücüler, trafikte artan ceza uygulamalarını eleştirerek geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını belirtti.

(MALATYA) - Malatya'da hafriyat kamyonu sürücüleri, trafik ekiplerince kendilerine haksız yere ceza yazıldığını öne sürerek eylem yaptı. Bir kamyon şoförü, "Tonajdan dolayı bize ceza yazıyorlar. Her gün ceza yiyoruz. Artık usandık. Bu nedir ya, bir tanesi kaza yapmışsa bunu neden herkese mal ediyorlar" dedi.

Malatya Valiliği, geçen günlerde yaptığı açıklamada artan hafriyat kamyonu kazaları nedeniyle denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine şehirde trafik denetimleri artırıldı. Denetimlerin orantısız biçimde uygulandığı gerekçesiyle şehir mezarlığı girişindeki hafriyat döküm alanında toplanan yaklaşık 100 kamyon sürücüsü, kontak kapatarak iş bıraktı. Bölgeye çok sayıda polis ve trafik ekibi sevk edildi.

"Her gün ceza yiyoruz, artık usandık"

Eyleme katılan bir kamyon şoförü, sürekli ceza kesilmesinden dolayı geçimlerini sağlayamaz hale geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Tonajdan dolayı bize ceza yazıyorlar. Her gün ceza yiyoruz. Artık usandık. Bu nedir ya, bir tanesi kaza yapmışsa bunu neden herkese mal ediyorlar bunu. Tonaj fazla, trafik korkusundan bir yere gidemiyoruz. Ehliyetlerimizin hep günü doldu. Ehliyetlerimiz elimizden alınırsa bize kim ekmek verecek. Kim bize karışacak herkes başını alıp gidecek."

"50 bin lira ceza yedim, yüklediğimiz yerde kantar yok"

Bir başka şoför ise cezaların adil olmadığını savunarak şöyle konuştu:

"Şimdi Malatya'da iki tane kaza oldu. Kamyoncuları günah keçisi yaptılar. Böyle olmaz sivil araçlarda küçük araçlarda kaza yapıyor o zaman uygulama aynı yapılsın. Yarım yüklesek bile tonajımızı geçeriz. Yüklediğimiz yerde kantar yok bir şey yok. Otuz ton yükle diyemeyiz. En son tonajdan dolayı 50 bin lira ceza yedim. Tonajdan dolayı. TOKİ'den hafriyat çekiyoruz."

"Bir haftada 50 puanım gitti"

Bir haftada sürücü belgesinden 50 puanı silinen bir başka kamyoncu ise ceza puanı uygulamasının şoförleri mağdur ettiğini belirterek "Kazadan sonra bir hafta içerisinde elli puanım gitti. Böyle giderse bir hafta sonra ehliyetime el koyacaklar. Nedeni yok tonajdı, yok brandası yok. Ufak tefek şeyler bunlar şoföre mal ediliyor. Sorun da burada zaten. Araba sahiplerine bir şey olmuyor, şoförü arada harcanıyor."

Kaynak: ANKA / Yerel
