Malatya'da Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile gençlik haftası kutlamaları Malatya'da çelenk sunumu ile başladı.

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri Kernek Meydanı'ndan Kanalboyu Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Kutlama programı daha sonra çeşitli etkinliklerle devam etti. Vali Ersin Yazıcı'nın katılımı ile gerçekleşen açılışta, gençlik merkezlerinin stantları hafta boyunca Malatyalıları ağırlayacak. Programda 2. Ordu Bando Konserinin yanı sıra öğrencilerin birçok gösterisi de gerçekleştirildi.

Burada konuşan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Gençlik Haftası boyunca yapılacak olan sportif müsabakalar, gençlik merkezlerimizde etkinlikler, konserler ve sergiler ile şölen havasında kutlamaların süreceğini söyledi. Gençlik Haftası'nda her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden farklı ve eğitici, eğlenceli sportif ve kültürel etkinliklerin yer alacağını dile getiren Kayhan, "Sevgili gençler, sporda, sanatta, bilimde, teknolojide, ekonomide, ahlakta ve insanlıkta örnek bir toplum olma hedefimize ulaşmak için her koşulda yılmadan yolumuza devam etmeliyiz. Spora sürekli yatırım yapan bir devletimiz, Cumhurbaşkanımız, Bakanlığımız ve Bakanımız var. Malatya'mızda son yıllarda büyük yurt ve spor tesisleri yapıldı, gençlik merkezleri yapıldı. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, bakanlığımıza, siz değerli gençlerimizin spora, sanata, kültüre ulaşmasına katkılarından dolayı teşekkür ederim. Gençliğe hizmet etmek adına yapılan bu tesisler sizlerle daha da anlam kazanacak" ifadelerine yer verdi. - MALATYA