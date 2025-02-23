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Malatya'da Esnaf, Bit Pazarı İçin Düzenli Bir Tezgah İstiyor

Malatya'da Esnaf, Bit Pazarı İçin Düzenli Bir Tezgah İstiyor
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Malatya'daki 'Rus Pazarı' olarak bilinen Bit Pazarı, çevreyolunda hizmet vermeye başladı. Ancak esnaf, daha düzenli ve sabit bir pazar alanı talep ediyor. Her Pazar günü ikinci el eşyaların satıldığı pazara, dar gelirli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Malatya'da halk arasında 'Rus Pazarı' olarak bilinen Bit Pazarı, Ankara Esnaf Çarşısı'nın kurulmasının ardından çevreyolundaki kaldırımda hizmet vermeye başladı. Ancak, burada tezgah açan esnaf, daha düzenli ve sabit bir yer talep ediyor.

Her Pazar günü ikinci el eşyaların satıldığı pazarda, özellikle dar gelirli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Giysiden hırdavata birçok ürünün görücüye çıktığı bit pazarında, esnaf, kendilerine normal bir semt pazarı gibi haftanın bir günü tezgah açabilecekleri bir alan verilmesini istiyor.

Esnaf, bu şekilde ikinci el eşyaları satmak isteyen vatandaşlarla alıcıları bir araya getirebileceklerini belirterek, düzenli bir pazaryeri oluşturulmasını talep ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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